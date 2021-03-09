Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -0
море +9

Власть

В аэропорту Симферополь появились прямые рейсы еще из трех городов России

16:57 вторник, 9 марта 2021

С конца мая в Симферополь можно будет добраться прямыми авиарейсами из Пензы, Белгорода и Курска.

Продажа билетов будет действовать в весенне-летний период.

Прямые рейсы между Симферополем и Пензой будут выполняться с 28 мая по 3 октября. 

По сравнению с прошлым сезоном частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю. В Крым можно будет добраться по вторникам, пятницам и субботам, а в обратном направлении – по средам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что время в пути составит два часа.

Кроме того, с 28 мая каждую пятницу и воскресенье в Крым можно напрямую отправиться из Курска. Время в пути также составит два часа. 

Из Белгорода авиакомпания начнет полеты в Крым с 29 мая. Они будут осуществляться по субботам до 2 октября. Полет будет длиться два часа.

Помимо этого, две другие авиакомпании также выполняют прямые рейсы в Крым из Белгорода. С апреля по 29 октября можно добраться на полуостров по понедельникам и пятницам, а также – с 2 июня по 6 октября по средам.   

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пригородные поезда за год перевезли через Крымский мост более 65 тысяч пассажиров. Пригородные поезда, курсирующие из Анапы в Крым, за год работы перевезли более 65 тыс. пассажиров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, выступающей оператором перевозок.

На улицах Симферополя массово не работают светофоры. В крымской столице на некоторых улицах участились аварии и пробки.

В Ялте изменят схемы движения и нумерацию ряда автобусных маршрутов. Серьезные изменения произойдут на муниципальных автобусных маршрутах в Ялте после завершения конкурса среди перевозчиков.

Поезда «Таврия» начнут курсировать между Москвой и Феодосией. Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» с конца апреля запускает поезд «Таврия» сообщением Москва - Феодосия.

Странности
Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки

Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки

Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.

Коронавирус в Крыму
В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»

В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»

Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео

Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео видео

Авторы посвященного природе Крыма YouTube-канала My-Mriya Crimea Wildlife опубликовали новый ролик про крымскую лису, ворующую с деревьев кусочки сала, развешанные для птиц.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации