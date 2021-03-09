В аэропорту Симферополь появились прямые рейсы еще из трех городов России

С конца мая в Симферополь можно будет добраться прямыми авиарейсами из Пензы, Белгорода и Курска.

Продажа билетов будет действовать в весенне-летний период.

Прямые рейсы между Симферополем и Пензой будут выполняться с 28 мая по 3 октября.

По сравнению с прошлым сезоном частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю. В Крым можно будет добраться по вторникам, пятницам и субботам, а в обратном направлении – по средам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что время в пути составит два часа.

Кроме того, с 28 мая каждую пятницу и воскресенье в Крым можно напрямую отправиться из Курска. Время в пути также составит два часа.

Из Белгорода авиакомпания начнет полеты в Крым с 29 мая. Они будут осуществляться по субботам до 2 октября. Полет будет длиться два часа.

Помимо этого, две другие авиакомпании также выполняют прямые рейсы в Крым из Белгорода. С апреля по 29 октября можно добраться на полуостров по понедельникам и пятницам, а также – с 2 июня по 6 октября по средам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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