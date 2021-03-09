Цена нефти рекородно выросла

На лондонской бирже ICE североморская марка торговалась на максимуме по $70,86 за баррель.

Цены на нефть начали расти в феврале после рекордных морозов в Техасе, из-за которых пришлось остановить местные скважины.

Цена на майский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE (что такое трейдинг) превысила отметку $70 за баррель. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

По состоянию на 2:25 мск 8 марта, стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составлял $70,58. На максимуме баррель стоил $70,86, показав рост более 1,8%.

В то же время цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25, рост составил 1,76%. Это наивысший показатель стоимости техасской марки за последние два года.

Цена на нефть может отразиться на экономике России.

В данный момент Россия успешнее, чем другие страны, выходит из коронавирусного кризиса. К такому выводу пришли эксперты ВШЭ, подготовившие бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе».

«Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, хотя эксперты ожидали по России худшей динамики», — отмечается в документе.

Для сравнения в кризис 2015 года экономика РФ упала на 2%, в то время как мировой ВВП в тот же год вырос — на 3,4%. В 2009 году экономика РФ обвалилась на 7,8%, а мировой ВВП тогда снизился только на 0,1%.

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