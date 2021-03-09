Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +4
море +9

Бизнес

Цена нефти рекородно выросла

08:28 вторник, 9 марта 2021

На лондонской бирже ICE североморская марка торговалась на максимуме по $70,86 за баррель.

Цены на нефть начали расти в феврале после рекордных морозов в Техасе, из-за которых пришлось остановить местные скважины.

Цена на майский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE (что такое трейдинг) превысила отметку $70 за баррель. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

По состоянию на 2:25 мск 8 марта, стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составлял $70,58. На максимуме баррель стоил $70,86, показав рост более 1,8%.

В то же время цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25, рост составил 1,76%. Это наивысший показатель стоимости техасской марки за последние два года.

Цена на нефть может отразиться на экономике России.

В данный момент Россия успешнее, чем другие страны, выходит из коронавирусного кризиса. К такому выводу пришли эксперты ВШЭ, подготовившие бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе».

«Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, хотя эксперты ожидали по России худшей динамики», — отмечается в документе.

Для сравнения в кризис 2015 года экономика РФ упала на 2%, в то время как мировой ВВП в тот же год вырос — на 3,4%. В 2009 году экономика РФ обвалилась на 7,8%, а мировой ВВП тогда снизился только на 0,1%.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предпринимателям Севастополя пообещали дать 413 млн рублей поддержки. В Севастополе представители малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работников в штате, получат поддержку на региональном уровне.

В Севастополе увеличили материнский капитал. Уже в марте семьи с детьми в Севастополе получат региональный материнский капитал в увеличенном размере. Теперь он составит 103 400 рублей - на 3 400 рублей больше.

Разница в доходах населения в Крыму и Севастополе увеличивается. По статистике севастопольцы зарабатывают больше крымчан.

Самозанятым в Севастополе пообещали четыре млн рублей поддержки. Самозанятые граждане Севастополя смогут получать такие же меры поддержки, как и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Происшествия
В горах Крыма погиб альпинист

В горах Крыма погиб альпинист

Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.

Коронавирус в Крыму
После 8 марта в Крыму заразились еще 58 человек

После 8 марта в Крыму заразились еще 58 человек

За 8 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Официальная численность населения Севастополя достигла 517 тысяч человек

Официальная численность населения Севастополя достигла 517 тысяч человек

Специалисты обновили данные по официальной численности населения Севастополя. В настоящее время она достигла 517 тысяч человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации