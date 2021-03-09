Водный кризис
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Трубы не выдерживают: в Симферополе растет число аварий на сетях
фото © Новости Крыма
В Симферополе из-за «рваного» режима подачи воды растет число повреждений на сетях.
Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением заявил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Ровно неделю назад произошла очень серьезная авария на диаметре 1200 в районе Приятного свидания. Она была локализована, и на праздники нам удалось подавать холодную воду в круглосуточном режиме. На сегодняшний день на предприятии около 22 повреждений. К сожалению, они продолжают нарастать: рваный режим подачи воды в течение полугода дает свой эффект, изношенные сети не выдерживают. Поэтому будем увеличивать количество бригад и техники», - пояснил Баженов.
Однако в данный момент страховкой на такие случаи служит объем, который удалось накопить за последние месяцы в Симферопольском водохранилище: в случае аварий на магистральных водопроводах город сможет на время устранения поломок пользоваться водой из Симферопольского моря.
«В Партизанах и Аяне тоже у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах», - отметил чиновник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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