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Общество

Тепла не будет: в Крыму ожидается до минус 8, снег и морось

13:52 вторник, 9 марта 2021
Тепла не будет: в Крыму ожидается до минус 8, снег и морось

фото © pixabay.com

Долгожданная весна не принесла пока на полуостров теплой погоды, все ближайшие дни будут холодными.

Об этом ообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Пока о потеплении рано говорить. Рабочая неделя холодная, ночные температуры составят 3-8 градусов мороза. Дневные тоже невысокие. Самый холодный день на этой неделе – четверг, 11 марта, будет всего от 0 до +5 днем, сильный северо-восточный ветер, очень неприятный», - рассказала Татьяна Любецкая.

Она уточнила, что на полуострове практически постоянно будут осадки.

«Все время снег, мокрый снег, морось. Тепла пока не ждем, но для водной ситуации это к лучшему», - подытожила синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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