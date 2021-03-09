Старушка поразила крымские соцсети «кислотным вандализмом»

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В одном из дворов крымской столицы пожилая женщина повредила припаркованный автомобиль неизвестной жидкостью.

Обескураженный владелец испорченного авто опубликовал об этом сообщение в соцсетях.

Инцидент произошел в районе Московского кольца по улице Гагарина в Симферополе. Автомобилист выложил в группе «Черный список Симферополь» в соцсети «ВКонтакте» видео, обличающее старушку в «преступлении».

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как преклонного возраста дама неспешно идет по двору, затем достает из авоськи баллончик, подходит к припаркованной «Мазде» и брызгает из него на капот.

Автора сообщения не на шутку возмутило такое коварство пенсионерки.

«В черный список бабушек-божьих одуванчиков! 6 марта в 06:43 утра некая бабуля побрызгала на капот машины некую жидкость или аэрозоль по абсолютно непонятным причинам», — заявил автомобилист.

Он обратился за помощью к пользователям сетей.

«Может кто-то узнает эту бабушку. Вознаграждение за информацию и анонимность гарантируем», — добавил автор.

Правда, он не уточнил, что собирается делать со старушкой, если она найдется.

Видео с «бабулей-одуванчиком» вызвало бурное обсуждение. Некоторые подписчики ругали женщину, обзывали «старухой Шапокляк» и желали ей не самого лучшего. Кто-то оправдывал действия бабули старческой деменцией. Были и те, кого поразило хладнокровие и расчетливость пожилой дамы.

«Бабуля-то со знанием дела. Смывку краски не каждая в авоське носит и машина не первая попавшаяся. Не думаю, что с другого конца города приехала, на районе надо высматривать», — написали в комментариях.

Если хозяин авто обратится в полицию, личность женщины установят и докажут вину, то ее обяжут возместить материальный ущерб, прокомментировал ForPost юрист Евгений Куликов.

«По закону за такое предусмотрена материальная ответственность как минимум. Кроме того, возможна административная ответственность, по статье «Хулиганство». Смотря с каким умыслом все делалось», — отметил наш собеседник.

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