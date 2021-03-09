Происшествия
Спасатели в Крыму призывают туристов регистрировать свои маршруты
фото © Новости Крыма
Управление МЧС России в Крыму призывает туристов регистрировать свои маршруты для обеспечения безопасности туристов и оказания квалифицированной помощи в случае необходимости.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«МЧС Крыма напоминает туристическим группам и отдельным туристам о необходимости уведомить спасателей о выходе на маршруты. Несложная процедура регистрации дает возможность получить туристам актуальную информацию о состоянии маршрута, прогнозах погоды и порядке связи с ближайшими спасательными подразделениями. Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.», - говорится в сообщении.
Как отмечается, ответственный сотрудник ведомства обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.
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