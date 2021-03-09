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Общество

Севастопольский водопад Козырек стал мойкой для квадроциклов

Севастопольский водопад Козырек стал мойкой для квадроциклов

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Регулярно к водопаду Козырек (в Байдарской долине Севастополя), который ожил после таяния снегов, приезжают туристы на квадроциклах.

Вот только любуются они красотой этого места по-своему – не спешиваются, а заезжают непосредственно под водопад.

«Средь белого дня, в Байдарской долине, квадроциклы заехали в водопад, из которого люди пьют воду, постояли там минут 5-6 и уехали. Вопрос к контролирующим службам; куда вы смотрите?», – написал очевидец в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения отмечает, что туристы на квадроциклах приезжают к водопаду почти ежедневно и прямо в водобойном колодце моют свою технику.

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