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Власть

Россиян хотят сажать в тюрьму за рост цен на продукты

19:39 вторник, 9 марта 2021
Россиян хотят сажать в тюрьму за рост цен на продукты

фото © Форпост

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил привлекать к уголовной ответственности тех, кто при помощи недостоверной информации провоцирует рост цен на основные продукты питания, сообщают «Известия».

По мнению Выборного, резкое повышение цен зачастую провоцируют фейки, которые распространяют с целью создания ажиотажа. Затем цены искусственно поднимают, объясняя подорожание сумасшедшим спросом.

Автор законопроекта назвал преступным такой способ наживаться на кризисе и предложил дополнить статью 185.3 УК о манипулировании рынком частью о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на продукты первой необходимости.

Речь идет о базовой группе продуктов, таких как мясо, рыба, яйца, сахар, масло.

Новая норма предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет или штрафа на сумму от 200 до 800 тысяч рублей.

При этом Выборный отметил, что наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит.

В Федеральной антимонопольной службе поддерживают введение ответственности за умышленные ценовые фейки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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