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Культура

Россия отправит на Евровидение певицу из Таджикистана

08:20 вторник, 9 марта 2021
Россия отправит на Евровидение певицу из Таджикистана

фото © lenta.ru

На предстоящем Евровидении Россию будет представлять певица Manizha с песней «Russian woman».

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время проведения зрительского голосования девушка заработала 39,7% голосов. Ее ближайшие конкуренты дуэт #2Маши с песней «Bitter words» и группа Therr Maitz с композицией «Future is bright» смогли набрать 35,7% и 24,6% голосов соотвественно.

«Я просто хочу сказать, что в меня с самого детства верила очень сильно моя бабушка, которой, к сожалению, сейчас нет рядом, но она каждый день, сидя далеко-далеко в Душанбе, говорила с моим портретом с какой-то фотосессии, собирала все вырезки из газет. К сожалению, она сейчас не здесь, но именно эту победу сегодня, здесь и сейчас я хочу посвятить ей», - заявила девушка по итогам голосования.

Manizha (Манижа Сангин) родилась в Таджикистане. Популярность она получила благодаря клипам, которые размещала в социальных сетях. Кроме того, она является послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме на арене Ahoy 18-22 мая. Участие в нем примут представители 41 страны. Организаторы приняли решение, что в этом году он пройдет в офлайн-формате, однако количество представителей СМИ и составы делегаций будут существенно сокращены. Пока не ясно, будут ли присутствовать зрители.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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