Российская туристка застряла на тропе Голицына в Крыму

На тропе Голицына эвакуировали туристку из Ессентуков, которая повредила ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Женщину обнаружили в районе смотровой площадки. Ей понадобилась помощь спасателей. На месте работали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Как выяснилось, пострадавшая находилась в районе смотровой площадки тропы Голицына на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Специалисты оказали женщине первую помощь и эвакуировали ее к служебному автомобилю. Затем туристку эвакуировали в Судакскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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