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Происшествия

Российская туристка застряла на тропе Голицына в Крыму

18:02 вторник, 9 марта 2021

На тропе Голицына эвакуировали туристку из Ессентуков, которая повредила ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Женщину обнаружили в районе смотровой площадки. Ей понадобилась помощь спасателей. На месте работали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Как выяснилось, пострадавшая находилась в районе смотровой площадки тропы Голицына на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Специалисты оказали женщине первую помощь и эвакуировали ее к служебному автомобилю. Затем туристку эвакуировали в Судакскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горах Крыма погиб альпинист. Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.

В Севастополе всю ночь спасали застрявшего на скале туриста. Спасатели оказали помощь мужчине, который застрял на скале в районе Балаклаво-Ласпинского перевала.

В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина. На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.

С прогулки на больничную койку: спасатели помогли женщине в Судаке. Крымские спасатели оказали помощь женщине, получившей травму во время прогулки по горе Караул-Оба.

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