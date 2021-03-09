Происшествия
Российская туристка застряла на тропе Голицына в Крыму
На тропе Голицына эвакуировали туристку из Ессентуков, которая повредила ногу.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Женщину обнаружили в районе смотровой площадки. Ей понадобилась помощь спасателей. На месте работали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
Как выяснилось, пострадавшая находилась в районе смотровой площадки тропы Голицына на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Специалисты оказали женщине первую помощь и эвакуировали ее к служебному автомобилю. Затем туристку эвакуировали в Судакскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В горах Крыма погиб альпинист. Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.
В Севастополе всю ночь спасали застрявшего на скале туриста. Спасатели оказали помощь мужчине, который застрял на скале в районе Балаклаво-Ласпинского перевала.
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина. На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.
С прогулки на больничную койку: спасатели помогли женщине в Судаке. Крымские спасатели оказали помощь женщине, получившей травму во время прогулки по горе Караул-Оба.
Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки
Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.
В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»
Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Скандал федерального уровня: разбираться с Форосским парком приехали москвичи
В Крым прибыл «десант» из Москвы с целью детально разобраться в ситуации с Форосским парком.
6 часов назад
В Форосском парке строят сразу шесть объектовфото
11 часов назад
Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео видео
Авторы посвященного природе Крыма YouTube-канала My-Mriya Crimea Wildlife опубликовали новый ролик про крымскую лису, ворующую с деревьев кусочки сала, развешанные для птиц.