Власть
Разместил аудиозапись: в Крыму накажут молодого человека за «попытки реабилитации нацизма»
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за «попытки реабилитации нацизма с помощью социальных сетей».
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму.
Следователи установили, что «24-летний житель Севастополя разместил на своей странице в социальной сети, а также на странице модерируемой им группы аудиозапись, в которой содержится пропаганда нацизма, оправдание идей фашизма, а также оправдание уничтожения советских граждан».
Размещенную информацию удалось выявить сотрудникам УФСБ России по РК и Севастополю и специалистам Центра по противодействию экстремизму УМВД по г. Севастополю.
Стоит отметить, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности и был осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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