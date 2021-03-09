Разместил аудиозапись: в Крыму накажут молодого человека за «попытки реабилитации нацизма»

В Севастополе возбудили уголовное дело из-за «попытки реабилитации нацизма с помощью социальных сетей».

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму.

Следователи установили, что «24-летний житель Севастополя разместил на своей странице в социальной сети, а также на странице модерируемой им группы аудиозапись, в которой содержится пропаганда нацизма, оправдание идей фашизма, а также оправдание уничтожения советских граждан».

Размещенную информацию удалось выявить сотрудникам УФСБ России по РК и Севастополю и специалистам Центра по противодействию экстремизму УМВД по г. Севастополю.

Стоит отметить, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности и был осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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