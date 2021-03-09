Происшествия
Раннее судимому симферопольцу грозит 20 лет колонии за покупку «солей»
Полицейские задержали жителя Симферополя, который купил 25 свертков с «солью» для дальнейшей продажи.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Задержан ранее судимый за кражу и состоящий под административным надзором 20-летний местный житель, у которого обнаружены и изъяты 25 свертков с наркотическим средством, известным под названием «соль», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что парень приобрел наркотики в интернете. В дальнейшем он планировал реализовать их бесконтактным способом. Завершить преступление он не успел.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Молодому человеку грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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