Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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