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Власть

Пригородные поезда за год перевезли через Крымский мост более 65 тысяч пассажиров

08:48 вторник, 9 марта 2021

Пригородные поезда, курсирующие из Анапы в Крым, за год работы перевезли более 65 тыс. пассажиров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, выступающей оператором перевозок.

«Ровно год назад, 7 марта 2020 года, в 14:38 по маршруту Керчь - Анапа отправился первый пригородный поезд, связав ежедневным пригородным сообщением материк с полуостровом через Крымский мост. За год курсирования комфортабельных рельсовых автобусов РА2 пригородными поездами перевезено более 65 тыс. пассажиров и совершено 1 355 рейсов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально поезда следовали до Керчи, но в летний период 2020 года маршрут рельсового автобуса продлили до Феодосии. Расписание пригородных поездов составили так, чтобы пассажирам было удобно сделать пересадку в Керчи.

По данным пресс-службы, в расписании рельсовых автобусов по три рейса в пятницу и выходные дни, в остальные дни по два рейса и столько же в обратном направлении. Время в пути составляет два часа, средняя скорость - 72 км/час. С декабря 2020 года увеличено количество остановок на маршруте, добавлены станицы Вышестеблиевская и Гостагаевская Краснодарского края.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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