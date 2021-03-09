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Происшествия

Полиция рассказала о причинах резонансного ДТП в Севастополе

Лобовое ДТП, случившееся 8 марта у Орловского моста в Севастополе, произошло из-за выезда на встречную полосу Тойоты Прадо, за рулем которой находился 45-летний мужчина. В итоге машина столкнулась с Тойотой Авенсис под управлением 36-летнего водителя.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.

Ранее сообщалось, что в машинах находились восемь человек. Травмы разной степени тяжести получили шестеро из них, в том числе двое детей. Как стало известно из сообщения полиции, одному из них 4 года, другому – 16 лет.

«Все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, а самый юный пассажир находился в детском кресле. На данный момент в больнице находятся три человека», – сообщает ведомство.

Как уточняет прокуратура, в больницах находятся 4-летний ребенок, водитель Тойоты и еще один пассажир.

«Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлен характер вреда, причиненного пострадавшим, а также дана юридическая оценка действиям участников дорожно-транспортного происшествия. Прокуратурой города Севастополя взят на контроль ход проверки по факту ДТП», – сообщает надзорное ведомство.

В тексте использованы материалы: Форпост

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