Официальная численность населения Севастополя достигла 517 тысяч человек

фото © www.kommersant.ru

Специалисты обновили данные по официальной численности населения Севастополя. В настоящее время она достигла 517 тысяч человек.

Однако, по словам губернатора Михаила Развожаева, эта цифра все еще меньше реального количества жителей города.

«Вместе с нашей ФМС, тут тоже благодарен коллегам, с нашим управлением МВД по Севастополю оперативно была проделана работа – просто долгое время даже карточки прибытия не оформлялись. Сейчас они были оформлены, и получили официальной статистики с 460 тысяч Севастополя увеличение до 513 тысяч, а сейчас по скорректированным (данным) уже 517 тысяч. То есть мы за полмиллиона уже вышли только по официальной статистике», – заявил он в рамках в рамках стрима в сети Instagram с представителем экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной.

Глава города добавил, что по косвенным методам подсчета можно говорить о том, что в городе проживает более 600 тысяч человек.

Развожаев отметил, что более точные данные будут известны после предстоящей переписи населения.

По официальным данным на январь текущего года, население Севастополя составляло 512 тысяч человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развожаев собирается сделать из Севастополя город будущего. Губернатор рассказал о самом главном направлении своей деятельности.

Крым аномальный: здесь встречают русалок, морских змеев и НЛО. Крым располагается в зоне геомагнитного подземного разлома, который, по мнению некоторых экспертов, выделяет особую энергию.

В России предложили проложить водопровод по Крымскому мосту. Российский эксперт думает, что такая мера спасет полуостров от засухи.

В Севастополе хотят установить памятную доску Юрию Лужкову. Мемориальную доску в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове планируется установить на Доме Москвы в Севастополе, сообщил журналистам ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев, информирует ТАСС.