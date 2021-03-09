Происшествия
Неизвестные вырвали саженцы можжевельника в Судаке
фото © Игорь Степиков
Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что неизвестные «вырвали с корнями» недавно высаженные в городе саженцы можжевельника.
«Полюбуйтесь на «плоды трудов» тех, кто сегодня ночью, снова с корнями вырвал посаженные недавно на ул. Коммунальной, саженцы можжевельников. Просмотреть камеры видеонаблюдения и установить личность воров, думаю не составит труда. Хочу предупредить сразу, в случае удачного расследования, фамилии «героев», опубликую лично!» – написал он в Фейсбуке.
В минувшем году власти Севастополя сообщали, что в центре города с обновленной клумбы на площади Лазарева исчезли кусты низкорослого можжевельника.
Также сообщалось, что неизвестные украли цветы с городских клумб. До этого сообщалось, что в Феодосии неизвестные выкопали цветы из клумб на набережной и на улице Горького, а в Приморском парке Алушты украли пальму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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