Неизвестные вырвали саженцы можжевельника в Судаке

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Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что неизвестные «вырвали с корнями» недавно высаженные в городе саженцы можжевельника.

«Полюбуйтесь на «плоды трудов» тех, кто сегодня ночью, снова с корнями вырвал посаженные недавно на ул. Коммунальной, саженцы можжевельников. Просмотреть камеры видеонаблюдения и установить личность воров, думаю не составит труда. Хочу предупредить сразу, в случае удачного расследования, фамилии «героев», опубликую лично!» – написал он в Фейсбуке.

В минувшем году власти Севастополя сообщали, что в центре города с обновленной клумбы на площади Лазарева исчезли кусты низкорослого можжевельника.

Также сообщалось, что неизвестные украли цветы с городских клумб. До этого сообщалось, что в Феодосии неизвестные выкопали цветы из клумб на набережной и на улице Горького, а в Приморском парке Алушты украли пальму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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