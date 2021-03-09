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Происшествия

Не услышала сигнал электрички: в Крыму женщина погибла из-за наушников

15:41 вторник, 9 марта 2021

8 марта, в районе станции Урожайная, в Красногвардейском районе Крыма электричка насмерть сбила женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Линейного управления МВД России на транспорте.

«На 1395 километре перегона между станциями Отрадная и Урожайная под электропоезд «Феодосия – Симферополь» попала 27-летняя женщина. Трагедии избежать не удалось. От полученных травм она скончалась на месте. На месте происшествия полицейскими были обнаружены наушники, предположительно женщина использовала их для прослушивания музыкальных треков и поэтому не слышала сигналов приближающегося электропоезда», - сообщают транспортные полицейские.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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