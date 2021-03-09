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НАТО заинтересовалось маневром российского самолета Ту-214ОН над Крымом
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Натовским экспертам показался странным маршрут полета российского самолета Ту-214ОН.
Полет российского самолета Ту-214ОН, который был проделан над Крымским полуостровом, привлек внимание экспертов НАТО. Кроме маршрута, большое удивление вызвал тот факт, что до этого посредством Ту-214ОН проводились мониторинговые миссии в рамках Договора об открытом небе.
Проанализировав изображение траектории маршрута, западные военные эксперты пришли к мнению, что Ту-214ОН занимался мониторингом развернутых в регионе средств ПВО и береговых ракетных комплексов России.
Делалось это для того, чтобы понять, можно ли эту технику найти с помощью средств разведки НАТО. Такой вывод специалисты сделали исходя из того, что Ту-214ОН в международное воздушное пространство не заходил и находился лишь над территорией Крыма.
Кроме того, поступила информация, что после того как США вышли из Договора об открытом небе, на борту самолета могли быть размещены дополнительные средства разведки, и в задачи судна входило, в том числе исследование российских территориальных вод по части разведывательной аппаратуры и устройств НАТО.
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