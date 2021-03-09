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«Мировой уровень»: в Крыму заявили, что скоро сделают вакцину от рака
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Ученые Крымского федерального университета работают над «проектом мирового уровня» – созданием вакцины от рака.
В помощь специалистам – клеточная терапия, микробиология и генная инженерия. У ученых уже есть первые наработки, отмечается в сюжете.
Чтобы в будущем синтезировать антидот, который сохранит тысячи жизней, сейчас исследуют опухоли желудка, печени или толстой кишки. Задача – выделить из тканей микроэлементы, которые смогут стать базой для вакцины, поясняют эксперты.
«Разрабатывается уникальная клеточная терапия, которая поможет при различных социально-значимых заболеваниях, в частности, при раке различных локализаций», – уточнила лаборант Лея Сорокина.
Такие исследования являются первыми в России, подчеркивается в сюжете. Готовые экспериментальные препараты тестируют на животных.
Как сообщалось, ранее стало известно, что Крымский федеральный университет открывает научный центр для работы с субтропическими растениями. Среди культур, которые крымские ученые будут адаптировать для выращивания в России, — олива, гранат, киви и фейхоа, уточнили в вузе.
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