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Власть

«Мировой уровень»: в Крыму заявили, что скоро сделают вакцину от рака

08:25 вторник, 9 марта 2021
«Мировой уровень»: в Крыму заявили, что скоро сделают вакцину от рака

фото © Новости Крыма

Ученые Крымского федерального университета работают над «проектом мирового уровня» – созданием вакцины от рака.

В помощь специалистам – клеточная терапия, микробиология и генная инженерия. У ученых уже есть первые наработки, отмечается в сюжете.

Чтобы в будущем синтезировать антидот, который сохранит тысячи жизней, сейчас исследуют опухоли желудка, печени или толстой кишки. Задача – выделить из тканей микроэлементы, которые смогут стать базой для вакцины, поясняют эксперты.

«Разрабатывается уникальная клеточная терапия, которая поможет при различных социально-значимых заболеваниях, в частности, при раке различных локализаций», – уточнила лаборант Лея Сорокина.

Такие исследования являются первыми в России, подчеркивается в сюжете. Готовые экспериментальные препараты тестируют на животных.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Крымский федеральный университет открывает научный центр для работы с субтропическими растениями. Среди культур, которые крымские ученые будут адаптировать для выращивания в России, — олива, гранат, киви и фейхоа, уточнили в вузе.

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