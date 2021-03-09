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Общество

Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео

18:09 вторник, 9 марта 2021
Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео

фото © Татьяна Жеребцова / ВКонтакте

Авторы посвященного природе Крыма YouTube-канала My-Mriya Crimea Wildlife опубликовали новый ролик про крымскую лису, ворующую с деревьев кусочки сала, развешанные для птиц.

В объектив воровка попала уже во второй раз.

«Лиса снова обнесла нашу кормушку и была поймана с поличным. Но самое забавное было после того, как убежав со вторым куском сала, она вернулась, как раз пока я собирала аппаратуру в скрадке, а Дима засыпал кормушки. Не особо обращая внимание на то, что ее снимали на телефон, она снова проверила, не выросло ли на дереве новое сало, и как говорится: «была плутовка такова...», – написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотограф Татьяна Жеребцова.

Первый ролик с лисой был опубликован около месяца назад. Авторы рассказали, что они уже 6 лет каждую зиму крепят сало на деревьях для птиц. И все это время кто-то сало съедал.

«Мы как раз за несколько часов до этого повесили два новых и свеженьких куска на соседних кустах и наблюдали, как его вовсю уплетали синички наперебой с сойками, – рассказала Жеребцова в LiveJournal историю ролика. – И тут пришла она. Все ее внимание было приковано к манящему куску сала, она даже не обращала внимание на щелчки фотоаппарата. Рыжая попыталась достать его с земли, однако явно не могла дотянутся. В какой-то момент она пропала за кустом и я даже подумала, что она ушла, как вдруг увидела ее уже сидящей на кусте и подбирающейся все ближе и ближе к заветной цели»

Видео с лисой уже облетело самые популярные паблики в соцсетях и попало в обзор National Geographic.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео

Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео видео

Авторы посвященного природе Крыма YouTube-канала My-Mriya Crimea Wildlife опубликовали новый ролик про крымскую лису, ворующую с деревьев кусочки сала, развешанные для птиц.

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