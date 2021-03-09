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Общество

Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко

13:57 вторник, 9 марта 2021
Керчь
Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко

фото © Крым.реалии

В Керчи во вторник, 9 марта, местные жители приносят цветы к памятнику украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко по случаю дня рождения Кобзаря.

Уже к полудню у памятника лежало несколько букетов цветов, один из них – в желто-синей цветовой гамме.

Памятник Тарасу Шевченко в Керчи установлен в одном из центральных парков города, неподалеку от здания городской администрации.

В прошлые годы администрация Керчи также организовывала возложения цветов, в котором принимали участие представители местных национальных общин, партийных организаций, отдела по межнациональным отношениям администрации.

В нынешнем году власти публично не сообщали о намерениях почтить память украинского поэта.

Вместе с этим в Симферополе у памятника Кобзарю провели мероприятия под руководством главы организации «Украинская община Крыма» Анастасии Гридчиной. Участники в количестве около двух десятков человек возлагали цветы, читали стихи и пели народные песни. Знаменитый «Заповіт» Тараса Шевченко тут читали не только на украинском языке, но и на русском.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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