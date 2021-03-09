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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

фото © gazetauzao.ru

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство города.

По информации пресс-службы правительства города, 38 человек были выписаны из севастопольских медучреждений после выздоровления, а два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12417 человек. В настоящий момент выздоровели 11516 человек, 520 умерло.   

«Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили в пресс-службе правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Эпоха стабильности: в Крыму количество новых заражений не меняется уже две недели. За 7 марта на территории Республики Крым зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В роддоме в Крыму подключили современную кислородную подстанцию. Симферопольский клинический роддом №2 получил кислородную подстанцию, которая сможет подавать необходимый воздух почти в каждую палату и одновременно обеспечить кислородом 80 точек.

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