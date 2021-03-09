Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе выявлено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство города.

По информации пресс-службы правительства города, 38 человек были выписаны из севастопольских медучреждений после выздоровления, а два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12417 человек. В настоящий момент выздоровели 11516 человек, 520 умерло.

«Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили в пресс-службе правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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