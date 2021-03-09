Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки

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Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.

Вместо выданных в июле форменных брюк и курток синего цвета с логотипом медслужбы и надписью «Скорая помощь Севастополь», диспетчерам выдали темно-синие халаты и такого же цвета косынки. Комплект дополнен резиновыми тапочками без задников.

Такое дизайнерское решение, напоминающее тюремную рабочую одежду, помимо изумления, вызвало у сотрудников полное непонимание происходящего. Униформу, выданную летом, было приказано сдать в обязательном порядке и находиться на рабочем месте в тапках, косынках и халатах без каких-либо опознавательных знаков.

По словам председателя первичной профсоюзной организации Татьяны Кононенко, ей совершенно непонятна такая смена форменной одежды, инициированная главврачом медучреждения. Особенно неясным остается назначение косынок и тапок.

— Диспетчеры работают в закрытом помещении, они не общаются с пациентами. Зачем сидеть в помещениях в косынках? Это даже не медицинские шапочки, которые нужны для того, чтобы спрятать волосы и предотвратить их попадание куда-либо, – рассказала «Севастопольской газете» Кононенко.

Вопросы у руководителя профсоюза также вызывают белые резиновые шлепанцы, не фиксирующие стопу. Их фасон явно противоречит нормам техники безопасности.

— Диспетчерам частенько приходится перемещаться с этажа на этаж. В шлепанцах это, как минимум, неудобно. Да и материал, из которого изготовлена такая обувь, полезным не назовешь, – считает Кононенко.

Главврач учреждения Татьяна Стульба объяснила газете, что введение новой формы не ее прихоть, а требование инспекции по труду в соответствии с существующими правилами.

— У нас все по закону, и самое главное, это прописано в постановлении трудовой инспекции. Там даже прописан цвет, качество... Ну а что я сделаю?! – удивилась вопросу Стульба.

Для большей убедительности руководитель предложила поговорить с начальником юридического отдела учреждения Ольгой Игнатюк.

По словам юриста, в замене брюк и курток на синие халаты виноваты сами сотрудники, которые постоянно высказывали какое-то недовольство, обращались с жалобами в инспекцию по труду и даже на телевидение. И вот результат: претензиями заинтересовались в прокуратуре и обязали инспекцию по труду провести в учреждении проверку обеспечения работников оперативного отдела средствами индивидуальной защиты(!).

— Результатом проверки стало вынесенное в наш адрес предписание с установленным сроком его исполнения. Мы в этот срок уложились в феврале: пошили форменную одежду со средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством РФ, которое соответствует требованиям, устанавливаемым к должности «фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и сдачи их выездным бригадам». Другого выхода у нас не было, мы действовали в рамках правового поля, с соблюдением прав работников, – прокомментировала нововведения Игнатюк.

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