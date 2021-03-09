Какой сегодня праздник 9 марта

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Сегодня, 9 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (заигрыши)

Каждый день масленичной недели связан с определенными традициями. Кто, что и в какой день должен был делать, регламентировалось устоявшимися обычаями.

С наступлением вторника молодые люди начинали устраивать катания на санях, с горки и другие веселые потехи. Тот, кто становился победителем в том или иной игре, угощался вкусными блинами с разной начинкой. В этот день устраивались многочисленные смотрины невест, ведь все масленичные обряды – это своеобразная подготовка к помолвке, чтобы после Пасхи и Красной горки сыграть свадьбу.

День нестандартно мыслящих людей

9 марта отмечают День нестандартно мыслящих людей.

Что такое в принципе - нестандартное мышление? Это способность находить новые подходы и необычные решения в любых ситуациях. Один из хорошо известных и один из самых эффективных методов развития способности нестандартно мыслить - решение ситуационных задач-загадок. Условия в этих задачах специально сформулированы так, что создают в сознании определенный образ, от которого надо суметь отойти при решении.

Несомненно, что это хорошо - мыслить нестандартно. Это означает, что вы готовы рассмотреть различные решения и методы для достижения желаемого результата. То есть: вы хотите добраться из пункта А в пункт Б, но вам не обязательно нужно выбрать проверенный и верный путь, чтобы добраться туда.

Иванов день

Иванов день - это, по церковному календарю, день обретения главы Иоанна Предтечи. Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

Также сегодня, 9 марта, отмечают такие праздники:

- Международный день ди-джея (World DJ Day)

- День выметания скверных мыслей

- День рождения куклы Барби

- Международный день домашних насекомых

- День паники (Panic Day) в США

- День фрикаделек (National Meatball Day) в США

- День учителя в Ливане

- День крабового мяса (National Crab Meat Day) в США

- День национальных героев и благодетелей в Белизе

Сегодня именины празднуют: Иван, Иларион, Софрон, Эразм.

Что происходило 9 марта в прошлые годы

1074 - Папа Римский Григорий VII отлучил от церкви всех вступивших в брак священников.

1497 - Николай Коперник совершил первые астрономические наблюдения.

1796 - в Париже Наполеон Бонапарт вступил в брак с Жозефиной Богарне, урожденной Таше де ла Пажери, вдовой офицера, казненного на гильотине во время Французской революции. Пара развелась в 1809 году.

1822 - американец Чарльз Грэхем получил патент на искусственные зубы.

1895 - в Линдхейме в возрасте 59-ти лет ушел из жизни австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох (родом из Львова), с романом которого «Венера в мехах» связан термин «мазохизм».

1932 - создана марионеточная китайская страна Маньчжоу-Го.

1934 - в Киеве основано издательство «Веселка».

1940 - было подавлено итальянское наступление против греков на албанском фронте.

1945 - американская авиация начала одну из крупнейших бомбардировок.

1953 - в Москве состоялись похороны Сталина. Гроб с его телом была помещена в мавзолее Ленина на Красной площади. Десятки тысяч людей пришли проститься с вождем народов и в результате давки на московских улицах сотни из них погибли. В 1961 году, после развенчания т.н. культа личности Сталина, его тело было вынесено из мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены.

1957 - президент США Дуайт Ейзенхауер обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае угрозы коммунизма.

1959 - в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировано куклу Барби.

1987 - Ирландская группа U2 выпустила свой самый знаменитый альбом «The Joshua Tree». Его CD-версия стала первым компакт-диском, проданным тиражом более миллиона.

1990 - В Берлине начались переговоры об объединении Германии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 марта. Какие праздники будут завтра?

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