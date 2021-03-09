Власть
Юная крымчанка получила 1,5 миллиона рублей на развитие фермы
фото © Андрей Рюмшин
Студентка Агропромышленного колледжа Сусанна Вирченко возглавила ферму в 19 лет.
Об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«Получив диплом агронома, обратилась, как начинающий фермер, в Министерство сельского хозяйства с заявлением на получение гранта. Написала бизнес-план по выращиванию овощей в открытом грунте, успешно его защитила и получила около 1,5 млн рублей на развитие своего дела», — сказал он.
Рюмшин отметил, что на эти средства были приобретены трактор и дисковая борона. На ферме девушки, площадью 10 гектаров, собрали большой урожай тыквы, кабачков и огурцов. Через год площадь полей Сусанны увеличились до 25 га. В этом году она начнет выращивать зерновые культуры.
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