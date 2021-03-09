«Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать детальный план обеспечения водой городов и поселков в период курортного сезона в условиях вододефицита. При этом он сказал учитывать, худший сценарий.

«Полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Мы с вами понимаем, разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации, мы ее понимаем, график подачи воды будет неприятным. Но, тем не менее, который нам должен позволить провести курортный сезон и дать людям возможность заработать. Готовимся к худшей ситуации», – сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

Он отметил, что на возможные осадки в Крыму сильно рассчитывать не стоит, а исходить из тех ресурсов, которые есть, вероятно, имея в виду скважины.

«По всем курортным регионам докладываемся к следующему понедельнику, что сделано в этом направлении, в каком режиме будем работать», – добавил он.

На прошлой неделе Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.

В Минкурортов Крыма утверждали, что, согласно проведенному им опросу, половина туристов планируют вернуться на отдых на полуостров в 2021 году. В то же время в ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что проблемы с водоснабжением Крыма могут отпугнуть туристов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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