Блогер Варламов назвал «унылым говном» благоустройство Керчи

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Он уверен, что благоустройство можно было выполнить намного качественнее и не пиариться на его фоне, выдавая за великое достижение.

В Керчи после благоустройства открыли двор на три многоэтажки по улице Островского. Блогер Илья Варламов прокомментировал событие, назвав его торжественным открытием унылого «г..на».

Депутат Госдумы Константин Бахарев, планирующий переизбраться на второй срок в сентябре от Керченского избирательного округа, написал на своей странице в Facebook, что на территории теперь организовано «современное зонирование»: появились места для парковки, тротуары, зоны для досуга детей и занятий спортом, скамейки, освещение, малые архитектурные формы. На благоустройство потратили порядка 15 миллионов рублей.

«Жильцы довольны результатом, а это главное. До конца текущего года в Керчи будут благоустроены еще 12 придомовых территорий. Продолжаю контролировать ход реализации программы в городе-герое на всех этапах - от выделения бюджетного финансирования до приемки работ», - написал Бахарев.

Илья Варламов в своем блоге в ЖЖ написал, что чиновники готовы едва ли не каждый день обвешиваться флажками и перерезать красные ленты, говоря о развитии комфортной городской среды. На деле же сотрудники администрации города и федеральный депутат сделали для людей благоустройство прошлого века.

Блогер отметил, что во дворе специально установили стенд с фото до реконструкции и после нее, чтобы люди помнили о том, какой кошмар был раньше и сильно не возмущались.

По мнению Варламова, благоустройство двора в Керчи не дотягивает даже до среднего уровня современного благоустройства. Он считает, что перед разработчиками проекта не было задачи сделать двор комфортным – цель была просто расставить качели, лавочки и заборы, на которые выделили средства, чтобы потом можно было отчитаться о работе и похвастаться перед камерой об очередном «прорыве».

По его словам, территорию можно было оживить, продумать разного рода активности, грамотнее подойти к проектировке.

Варламов написал, что пора уже прекращать устраивать шоу из рядовой работы властей, потому что обустройство города не такое важное событие, чтобы в нем принимали участие городские чиновники и федеральные депутаты.

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