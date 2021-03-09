Власть
Аксенов назначил нового главу Госкомнаца Крыма
Председателем госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Айдер Типпа.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Принять Типпу Айдера Ахтемовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым», – говорится в документе.
Ранее Айдер Типпа занимал должность первого заместителя главы администрации Первомайского района. На посту председателя Госкомнаца Типпа сменил Альберта Кангиева, руководившего ведомством с ноября 2019 по февраль 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Руководитель госкомнаца Крыма Кангиев покинул должность. Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев покинул должность.
Караимы Севастополя выступают за музеефикацию этнического кладбища. Сохранить культуру и не дать умереть родному языку. Эти и другие вопросы подняли участники второй Международной научно-практической конференции общества караимов Севастополя.
В Крыму разработали и запустили электронный словарь крымскотатарского языка. В Крыму запустили электронный словарь-приложение крымскотатарского языка Luğatçıq.
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам. Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.
Старушка поразила крымские соцсети «кислотным вандализмом»
В одном из дворов крымской столицы пожилая женщина повредила припаркованный автомобиль неизвестной жидкостью.
«Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать детальный план обеспечения водой городов и поселков в период курортного сезона в условиях вододефицита. При этом он сказал учитывать, худший сценарий.
Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко фото
В Керчи во вторник, 9 марта, местные жители приносят цветы к памятнику украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко по случаю дня рождения Кобзаря.
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО
Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
6 марта
В горах Крыма погиб альпинист
Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.