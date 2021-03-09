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Власть

Аксенов назначил нового главу Госкомнаца Крыма

14:07 вторник, 9 марта 2021

Председателем госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Айдер Типпа.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Принять Типпу Айдера Ахтемовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым», – говорится в документе.

Ранее Айдер Типпа занимал должность первого заместителя главы администрации Первомайского района. На посту председателя Госкомнаца Типпа сменил Альберта Кангиева, руководившего ведомством с ноября 2019 по февраль 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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