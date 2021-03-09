Аксенов назначил нового главу Госкомнаца Крыма

Председателем госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Айдер Типпа.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Принять Типпу Айдера Ахтемовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым», – говорится в документе.

Ранее Айдер Типпа занимал должность первого заместителя главы администрации Первомайского района. На посту председателя Госкомнаца Типпа сменил Альберта Кангиева, руководившего ведомством с ноября 2019 по февраль 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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