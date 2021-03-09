Аксенов думает, что строения на набережной возможны только при наличии хорошей «крыши»

Глава Крыма уверен, что «теневые» строения на набережной, возможны только при наличии хорошей «крыши».

Узнав о переносе открытия набережной Коктебеля с 2022 на 2023 год и необходимости решения вопроса с размещенными на ней строениями, Сергей Аксенов велел все дела по спорным объектам передать в центральный аппарат Крыма.

«Если эти объекты торговли стояли на глазах у всех, то у них куча покровителей со всех органов власти, исполнительной и правоохранительной системы – это обычная история, без нее ни один объект не стоит, вы же понимаете, если его не покрывает конкретное должностное лицо», - озвучил свое мнение на этот счет Аксенов при этом не прокомментировав, почему с 2014 года это безобразие не ликвидировано.

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