Власть
Аксенов думает, что строения на набережной возможны только при наличии хорошей «крыши»
Глава Крыма уверен, что «теневые» строения на набережной, возможны только при наличии хорошей «крыши».
Узнав о переносе открытия набережной Коктебеля с 2022 на 2023 год и необходимости решения вопроса с размещенными на ней строениями, Сергей Аксенов велел все дела по спорным объектам передать в центральный аппарат Крыма.
«Если эти объекты торговли стояли на глазах у всех, то у них куча покровителей со всех органов власти, исполнительной и правоохранительной системы – это обычная история, без нее ни один объект не стоит, вы же понимаете, если его не покрывает конкретное должностное лицо», - озвучил свое мнение на этот счет Аксенов при этом не прокомментировав, почему с 2014 года это безобразие не ликвидировано.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе подготавливают к сдаче первую очередь приюта для животных. В Симферополе на улице Крымской Правды, 6 готовится к сдаче первая очередь приюта для бездомных животных.
В Севастополе запустят службу для отлова бродячих собак. В Севастополе государственная организация займется отловом бродячих животных.
Воду в Симферополь по новому водоводу обещают запустить 18 марта. Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения намечен на 18 марта.
Эксперт думает, что Крыму не нужны опреснители. На территории Крымского полуострова ежегодно выпадает достаточно осадков, чтобы и Республика Крым, и Севастополь могли обеспечить себя бесперебойным водоснабжением без строительства опреснительных станций.
Старушка поразила крымские соцсети «кислотным вандализмом»
В одном из дворов крымской столицы пожилая женщина повредила припаркованный автомобиль неизвестной жидкостью.
«Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать детальный план обеспечения водой городов и поселков в период курортного сезона в условиях вододефицита. При этом он сказал учитывать, худший сценарий.
Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко фото
В Керчи во вторник, 9 марта, местные жители приносят цветы к памятнику украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко по случаю дня рождения Кобзаря.
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО
Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
6 марта
В горах Крыма погиб альпинист
Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.