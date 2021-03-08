Странности
В Симферополе продают колбасу в виде восьмерок
В одном из торговых центров Сиимферополя в честь Международного женского дня на прилавках появились необычно оформленные колбасные изделия.
«Ашан, Симферополь. И никаких роз и тюльпанов не нужно», – подписал фото автор сообщения. Пользователей соцсети развеселил снимок.
«8 марта близко-близко, скорей возьми мою сосиску))», «Какой оригинальный маркетолог в «Ашане», «Гениально», – отреагировали комментаторы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 8 марта. Сегодня, 8 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Севастопольцам покажут «морской луноход». Компания «Черноморнефтегаз» передала в севастопольский Музей фортификационных сооружений в Балаклаве один из первых в СССР подводных роботов.
Какой сегодня праздник 7 марта. Сегодня, 7 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО. Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
Украинский политолог назвал самый очевидный путь возврата Крыма
Без восстановления экономических и социальных связей Украина может не рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей Toyota в Севастополе.
Судейские скандалы, победы «Севастополя» и «Гвардейца». Крымский футбол вышел из спячки
В Премьер-лиге Крымского футбольного союза началась весенняя часть сезона. После зимней паузы 8 клубов провели матчи 15 тура.
Рубль ждут потрясения в ближайший месяц
Министерство финансов России решило увеличить ежедневный объем покупок иностранной валюты в три раза.
4 марта
Развожаев собирается сделать из Севастополя город будущего
Губернатор рассказал о самом главном направлении своей деятельности.