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Странности

В Симферополе продают колбасу в виде восьмерок

16:22 понедельник, 8 марта 2021
Симферополь

В одном из торговых центров Сиимферополя в честь Международного женского дня на прилавках появились необычно оформленные колбасные изделия.

«Ашан, Симферополь. И никаких роз и тюльпанов не нужно», – подписал фото автор сообщения. Пользователей соцсети развеселил снимок.

«8 марта близко-близко, скорей возьми мою сосиску))», «Какой оригинальный маркетолог в «Ашане», «Гениально», – отреагировали комментаторы.

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