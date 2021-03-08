В Симферополе продают колбасу в виде восьмерок

В одном из торговых центров Сиимферополя в честь Международного женского дня на прилавках появились необычно оформленные колбасные изделия.

«Ашан, Симферополь. И никаких роз и тюльпанов не нужно», – подписал фото автор сообщения. Пользователей соцсети развеселил снимок.

«8 марта близко-близко, скорей возьми мою сосиску))», «Какой оригинальный маркетолог в «Ашане», «Гениально», – отреагировали комментаторы.

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