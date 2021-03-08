В Крыму полиция задержала молодую девушку за кражу средств с банковской карты

В Бахчисарайском районе Крыма сотрудники российской полиции задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты жительницы района, ею оказалась 18-летняя соседка потерпевшей, сообщает пресс-служба управления МВД России в Крыму.

Как отмечается, в полицию Бахчисарайского района обратилась местная жительница с заявлением о краже денежных средств в сумме 7200 рублей с ее банковской карты. Потерпевшая пояснила, что она потеряла кошелек, в котором находилась ее банковская карточка и pin-код к ней, после чего ей на мобильный телефон пришло сообщение о снятии с ее счета денежных средств.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки была установлена подозреваемая. Ею оказалась 18-летняя соседка потерпевшей. Девушка написала явку с повинной, свою вину признала и раскаялась. После вмешательства полицейских она возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 УК России (кража, совершенная с банковского счета). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении.

Комментариев задержанной на данный момент нет.

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