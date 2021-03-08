Украинский политолог назвал самый очевидный путь возврата Крыма

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Без восстановления экономических и социальных связей Украина может не рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Я считаю, что экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом – это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. Это изолирует эти территории и делает их еще более российскими и еще менее украинскими. Поэтому восстановление экономических и социальных связей – один из ключевых инструментов реинтеграции этих территорий», – сказал Бортник.

По мнению эксперта, отсутствие такого взаимодействия играет на руку России.

Бортник добавил, что радикалы, которые в этом случае перекрыли бы железные дороги в Крым и Донбасс, должны были бы отвечать перед законом, как все остальные правонарушители.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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