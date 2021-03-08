Происшествия
Свидание крымчанина с мужчиной закончилось вооруженным ограблением
Симферополец познакомился на сайте знакомств с неизвестным мужчиной и пригласил его на свидание.
46-летний житель крымской столицы по имени Олег назначил незнакомцу встречу в квартире неподалеку от микрорайона Марьино. Понравившийся симферопольцу мужчина назвался Дмитрием и настаивал на свидании именно в квартире Олега.
Когда мужчины встретились, незнакомец вынул нож и, угрожая хозяину квартиры, забрал 16 000 рублей, китайский телефон, наручные часы, серебряные украшения, приставку с телевизором, беспроводные наушники и даже коллекционные машинки, пишет «КП – Крым».
На следующий день Олег обратился в полицию. Ущерб от романтического вечера он оценил в 50 тысяч рублей.
Правоохранители смогли быстро найти злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый симферополец. В его настоящей биографии были угрозы убийством и кражи.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На те же грабли: крымчанка повторно попалась на «солях». У жительницы Симферополя полицейские нашли дома наркотики. Ранее 45-летняя крымчанка уже была подозреваемой по аналогичному делу.
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