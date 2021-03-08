Судейские скандалы, победы «Севастополя» и «Гвардейца». Крымский футбол вышел из спячки

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В Премьер-лиге Крымского футбольного союза началась весенняя часть сезона. После зимней паузы 8 клубов провели матчи 15 тура.

ФК «Севастополь» – «Океан» (Керчь) – 1:0 (1:0)

Гол: Супрун, 5.

В Севастополе лидер турнира встречался с керченским «Океаном». Хозяева поля добились ожидаемой победы. Но после быстрого гола, который «моряки» забили уже на пятой минуте, казалось, что «Севастополь» сможет одолеть гостей более уверенно.

Точный удар Максима Супруна так и остался единственным в этом матче.

«Севастополь» сохранил лидерство, а «Океан» продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. «Гвардеец» (Скворцово) – «Крымтеплица» (Молодежное) – 1:0 (0:0)

Гол: Цой, 79.

Нереализованный пенальти: Филатов, 90+2.

Центральный матч 15 тура прошел в Новопавловке. На поле вышли вторая и третья команды турнира. В драматичном поединке «Гвардеец» добился минимальной победы над «Крымтеплицей». Единственный мяч в поединке забил на 79 минуте Владислав Цой.

У молодежнинцев был потрясающий шанс уйти от поражения. Уже в добавленное время судья из Первомайского Роман Шальверов назначил пенальти в ворота скворцовцев. Тренер хозяев поля Владислав Мальцев был не согласен с таким решением арбитра и даже получил предупреждение за неспортивное поведение.

Но сравнять счет «Крымтеплица» не смогла. Никита Филатов не реализовал пенальти. 1:0 – важнейшая победа «Гвардейца». ФК «Евпатория» – «ТСК-Таврия» (Симферополь) – 1:0 (1:0)

Гол: Пшеничников, 44.

Удаления: Ситников, 90+1 – Санакоев, 90+1.

В Евпатории встретились еще два клуба, которые ведут борьбу за медали чемпионата. И в этом матче исход не был ясен до самого финального свистка.

Все решил гол, забитый евпаторийцем Владимиром Пшеничниковым на 44 минуте. Он и принес победу «горожанам».

Концовка матча получилась непростой для арбитра этого поединка Олега Лапишко из Симферополя. Сначала на 83 минуте судья предупредил главного тренера «ТСК-Таврии» Анатолия Скворцова. А в уже компенсированное время красные карточки перед собой увидели игроки обеих команд – Денис Ситников и Георгий Санакоев. «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) – «Кызылташ» (Бахчисарай) – 0:3 (0:0)

Голы: Зарипов, 47, Гаджиев, 56 (в свои ворота), Пурак, 74.

Удаления: Свиридов, 60, Пшеничников, 83.

В Симферополе главный аутсайдер турнира – «Фаворит-ВД Кафа» — принимал «Кызылташ».

Основные события в этом матче произошли во втором тайме. Бахчисарайцы после перерыва трижды огорчили номинальных хозяев поля. Причем, один гол феодосийцы забили в свои ворота.

В этом поединке также не обошлось без скандалов. К 83 минуте феодоосийцы остались вдевятером. Судья удалил с поля за повторные предупреждения Данила Свиридова и Илью Пшеничникова. А на 85 минуте со скамейки запасных был изгнан начальник команды «Фаворит-ВД Кафа» Гела Дзагоев. Матчи 16 тура Премьер-лиги КФС пройдут 13 марта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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