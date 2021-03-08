Самолеты НАТО над Крымом спровоцируют серьезный конфликт с Россией

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Если самолеты НАТО начнут полеты непосредственно над Крымом, это спровоцирует серьезный конфликт с Россией, считает авиаэксперт ОО «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.

Об этом он сказал, комментируя предложение Украины использовать авиацией альянса воздушного пространства Симферопольского района полетной информации.

«Россия уже начала истерию по поводу вот этих предложений, мы будем сотрудничать с НАТО. Россия и так истерит. Постоянно. Я вижу эти пресс-релизы, что «мы перехватили 40 западных самолетов на наших границах», ‒ отметил Коновалов.

Если руководство Альянса согласится, самолеты НАТО будут патрулировать воздушные коридоры вблизи Крыма.

«Над самим Крымом мы не будем летать. Не будет этого. Потому что это уже действительно будет серьезный конфликт, а вот над акваторией Черного моря, чтобы подавить россиян или нажать на них, вот это вполне вероятно. Если проглотят россияне «пилюлю с НАТО», то это будет сигнал для западных авиакомпаний: смотрите, если военные самолеты летают и более-менее ничего, то, может быть, и нам можно немного изменить маршруты. Конечно же, это не будет совсем близко к Крыму. Потому что может случиться история как с малайзийским Боингом» (сбивание Боинга рейса MH17 вблизи Донецка 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек), ‒ считает авиаэксперт.

Сейчас пассажирские лайнеры обходят юг и восток Украины, а также Крымский полуостров стороной.

В феврале на сайте украинского министерства появился пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что власти Украины предложили использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для воздушных операций НАТО. Это спровоцировало шквал сообщений российских медиа о налете авиации альянса на Крым.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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