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Странности

Россиянкам предлагают сдать контакты бывших возлюбленных в военкомат

17:13 понедельник, 8 марта 2021
Ялта
Россиянкам предлагают сдать контакты бывших возлюбленных в военкомат

фото © Новости Крыма

Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам «в качестве подарка на 8 марта» поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших возлюбленных.

Ролик с обращением опубликован в инстаграме администрации региона, сообщает Радио Свобода.

«А теперь небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим с распростертыми объятиями. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет», – сказал в видеопоздравлении начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленобласти Юрий Хромов.

На военную службу в России ежегодно планируется призывать около 240 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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