Развожаев собирается сделать из Севастополя город будущего

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Губернатор рассказал о самом главном направлении своей деятельности.

В ближайшее время Севастополь ждет активное развитие, поэтому в первую очередь важно обеспечить город качественным водоснабжением. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в рамках проекта Экспертного института социальных исследований «Регионы о главном».

Прямой эфир накануне в своем Instagram провела руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Так как в 2021 году эфиры ЭИСИ посвящены ключевым отраслям, темой интервью с Развожаевым стало водоснабжение.

Среди реализованных проектов Развожаев выделил запуск водозабора на реке Бельбек. Напомним, проект был реализован с участием Министерства обороны РФ. Вода уже поступает в водопровод Севастополя, а уже с завтрашнего дня объект выйдет на запланированный объем – 50 тыс. кубометров в сутки.

Глава Севастополя заметил, что кроме ввода новых объектов, внимание уделяется ремонту инженерных сетей и поиску новых источников воды.

Качественное водоснабжение, подчеркнул Развожаев, особенно важно для региона, так как город в ближайшей перспективе ждет активное развитие, в том числе строительство новых объектов инфраструктуры.

«Только в этом году мы строим пять новых школ, семь детских садов. Строим больницу скорой медицинской помощи, будет новый онкологический центр. Это все дополнительное потребление воды. И это потребление точно будет увеличиваться», — заверил он.

По словам губернатора Севастополя, сейчас со своей командой и жителями Севастополя он занимается созданием города будущего, который в первую очередь должен быть комфортным для проживания.

В беседе с Кислицыной губернатор также затронул тему создания культурного кластера на мысе Хрустальный, который будет включать в себя оперный театр, хореографическую академию, современную галерею искусств и пантеон героев обороны Севастополя.

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