Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью около -1 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 74 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью около -3 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью около -3 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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