Приживутся ли новые деревья в парке «Форос»

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Специалисты Никитского ботанического сада рассказали, когда приживутся деревья, высаженные сегодня в парке «Форос».

— Кипарисы – растения засухоустойчивые и светолюбивые. Место солнечное, оно подходит идеально. В первое время необходим поддерживающий полив. (…) В течение первого же года кипарисы образуют новые корни и уже в первый год вегетации они приживутся, — рассказал Владимир Герасимчук, заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада.

По его словам, в Форосском парке высаживаются молодые кипарисы, которым всего по четыре года. Ведь чем моложе растение, тем лучше они приживаются.

Специалист по агротехнике растений также поясняет, что высаживаемый кипарисовик Лейланда очень хорошо растет на ЮБК, а кипарис вечнозеленый широко распространен на территории парка также как кедры и сосны. Кстати, он встречается в парках южнобережья еще со времен древних греков.

— Мы выбрали оптимальное место для посадки кипариса вечнозеленого пирамидального. Многие знают, что это дерево является символом Южного берега Крыма и интродуцировано еще древними греками, повторно Никитским садом еще в начале 19 столетия. То есть, эти растения себя хорошо зарекомендовали и идеально подходят для наших почвенно-климатических условий, — подчеркнул Владимир Герасимчук.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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