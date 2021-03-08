Пожилой крымчанин угнал самокат

Симферополец угнал электросамокат из пункта проката. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Угонщиком оказался 58-летний житель крымской столицы. Оказалось, что он увидел на улице не пристегнутый тросом самокат и решил забрать его себе. Транспортное средство он спрятал у себя во дворе.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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