Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +6
море +9

Происшествия

Пожилой крымчанин угнал самокат

12:29 понедельник, 8 марта 2021

Симферополец угнал электросамокат из пункта проката. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Угонщиком оказался 58-летний житель крымской столицы. Оказалось, что он увидел на улице не пристегнутый тросом самокат и решил забрать его себе. Транспортное средство он спрятал у себя во дворе.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Свидание крымчанина с мужчиной закончилось вооруженным ограблением. Симферополец познакомился на сайте знакомств с неизвестным мужчиной и пригласил его на свидание.

Квартирант в Крыму обчистил съемное жилье и сдал имущество в ломбард. В Симферополе полицейские задержали жителя Керчи по подозрению в краже из арендованной квартиры.

На те же грабли: крымчанка повторно попалась на «солях». У жительницы Симферополя полицейские нашли дома наркотики. Ранее 45-летняя крымчанка уже была подозреваемой по аналогичному делу.

В Симферополе пьяный конфликт закончился дракой с избиением. Ночью в полицию Симферополя позвонил мужчина с сообщением о том, что у него дома подрались приятели.

Коронавирус в Крыму
Эпоха стабильности: в Крыму количество новых заражений не меняется уже две недели

Эпоха стабильности: в Крыму количество новых заражений не меняется уже две недели

За 7 марта на территории Республики Крым зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Крым аномальный: здесь встречают русалок, морских змеев и НЛО

Крым аномальный: здесь встречают русалок, морских змеев и НЛО

Крым располагается в зоне геомагнитного подземного разлома, который, по мнению некоторых экспертов, выделяет особую энергию.

Водный кризис
Эксперт думает, что Крыму не нужны опреснители

Эксперт думает, что Крыму не нужны опреснители

На территории Крымского полуострова ежегодно выпадает достаточно осадков, чтобы и Республика Крым, и Севастополь могли обеспечить себя бесперебойным водоснабжением без строительства опреснительных станций.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации