Происшествия
Пожилой крымчанин угнал самокат
Симферополец угнал электросамокат из пункта проката. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Угонщиком оказался 58-летний житель крымской столицы. Оказалось, что он увидел на улице не пристегнутый тросом самокат и решил забрать его себе. Транспортное средство он спрятал у себя во дворе.
В отношении симферопольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Свидание крымчанина с мужчиной закончилось вооруженным ограблением. Симферополец познакомился на сайте знакомств с неизвестным мужчиной и пригласил его на свидание.
Квартирант в Крыму обчистил съемное жилье и сдал имущество в ломбард. В Симферополе полицейские задержали жителя Керчи по подозрению в краже из арендованной квартиры.
На те же грабли: крымчанка повторно попалась на «солях». У жительницы Симферополя полицейские нашли дома наркотики. Ранее 45-летняя крымчанка уже была подозреваемой по аналогичному делу.
В Симферополе пьяный конфликт закончился дракой с избиением. Ночью в полицию Симферополя позвонил мужчина с сообщением о том, что у него дома подрались приятели.
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