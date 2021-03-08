Одних стандартов мало: эксперт о российской варианте all inclusive

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Внедрение единых стандартов для программы «все включено» окажет положительное влияние на качество предоставляемого сервиса в российских отелях.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил председатель комитета по туризму КРО «Опора России» Анатолий Тарасенко.

«Система all inclusive удобна тем, что позволяет гостю заранее знать, сколько денег ему необходимо на время отдыха. Что не потребуется дополнительных расходов, например, на питание. Для Крыма это особенно актуально, так как за неделю можно потратить весьма внушительную сумму, питаясь не только в ресторанах, но и в обычных столовых», – сказал Тарасенко.

По словам гостя студии, предлагаемая стандартизация не ограничится частотой оговоренных приемов пищи, разнообразия блюд и напитков. Она будет включать четкие требования к номерам, их размеру и оснащенности, входящим в стоимость проживания дополнительным услугам, которые гость может получить на территории отеля и за его пределами. При этом эксперт подчеркнул, что задача стандартов «не зарегулировать эту сферу, а наоборот, создать понятные и прозрачные для всех участников правила».

Тарасенко отметил, что одного создания стандартов для повышения привлекательности внутреннего туризма недостаточно. Необходимо научить персонал неукоснительно соблюдать эти правила, считает он.

Для передачи опыта и повышения квалификации местных сотрудников эксперт предложил приглашать зарубежных специалистов. Такой опыт весьма распространен в других отраслях, и его необходимо внедрять в туристическую сферу, если стоит задача в короткие сроки поднять уровень предоставляемого сервиса.

Поручение разработать отечественные стандарты all inclusive Ростуризму направил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По мнению экспертов, изменение туристического законодательства необходимо для внесения ясности касательно уровня и объема услуг, которые получит гость при покупке данной программы.

В свою очередь, специалисты отрасли сообщили, что по системе «все включено» работают не более 10-15% от общего числа мест размещения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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