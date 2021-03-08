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На улицах Симферополя массово не работают светофоры

17:27 понедельник, 8 марта 2021
Симферополь
На улицах Симферополя массово не работают светофоры

фото © Новости Крыма

В крымской столице на некоторых улицах участились аварии и пробки.

Об этом сообщает «КП – Крым».

По информации издания, это связано с заменой светофоров.

Особенно сложная ситуация сложилась на улице Севастопольской, где находится школа №38 и детский сад, и на улице Данилова, а также на перекрестке улиц Желябова и Гоголя. На всех этих проблемных участках не работают светофоры.

«Симферополь, перекресток с ул. Желябова. Ул. Гоголя – главная. Светофор не работает. На этом месте уже 15-я авария за 12 дней», – пишут горожане в соцсетях.

В пресс-службе администрации Симферополя уточнили, что на улице Севастопольской светофор заработает, как только будет восстановлена опора. На перекрестке улиц Гоголя и Желябова регулятор движения запустят после устранения последствий аварии. Что касается остальных улиц, светофоры там включат до 10 апреля.

В администрации добавили, что в первую очередь планируют включить светофоры на Русской и Батурина, дальше будут запускать устройства на Севастопольской и Дружбы, затем – на Аэрофлотской и Кечкеметской. Этот процесс будет длиться до 10 апреля.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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