Крымчанина осудили за вырубку можжевельника в Бахчисарае

Крымчанин получил условный срок и крупный штраф за вырубку можжевельника в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Как установили правоохранители, в начале октября прошлого года обвиняемый незаконно вырубил 26 деревьев породы «можжевельник» на территории, относящейся к ландшафтно-рекреационному парку «Бахчисарай». Ущерб от его действий оценили в 210 тыс. рублей.

Бахчисарайский районный суд признал 37-летнего жителя Бахчисарайского района виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, он обязан выплатить денежный штраф в размере около 210 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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