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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

15:19 понедельник, 8 марта 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

фото © strana.ua

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19.

По информации пресс-службы правительства города, 28 человек были выписаны из севастопольских медучреждений после выздоровления, а три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12372 человека. В настоящий момент выздоровели 11478 человек, 518 умерли.   

«Под наблюдением находится 672 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили в пресс-службе правительства . 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В роддоме в Крыму подключили современную кислородную подстанцию. Симферопольский клинический роддом №2 получил кислородную подстанцию, которая сможет подавать необходимый воздух почти в каждую палату и одновременно обеспечить кислородом 80 точек.

Накануне женского дня в Крыму 66 новых заражений. 6 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В бывший ковидный госпиталь-роддом в Крыму закупили новое оборудование. Родильный дом №2 в Симферополе, который до недавнего времени работал как ковидный госпиталь, пополнился новым оборудованием.

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