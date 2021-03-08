Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Эпоха стабильности: в Крыму количество новых заражений не меняется уже две недели ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Накануне женского дня в Крыму 66 новых заражений ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
фото © strana.ua
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19.
По информации пресс-службы правительства города, 28 человек были выписаны из севастопольских медучреждений после выздоровления, а три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12372 человека. В настоящий момент выздоровели 11478 человек, 518 умерли.
«Под наблюдением находится 672 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили в пресс-службе правительства .
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В роддоме в Крыму подключили современную кислородную подстанцию. Симферопольский клинический роддом №2 получил кислородную подстанцию, которая сможет подавать необходимый воздух почти в каждую палату и одновременно обеспечить кислородом 80 точек.
Накануне женского дня в Крыму 66 новых заражений. 6 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В бывший ковидный госпиталь-роддом в Крыму закупили новое оборудование. Родильный дом №2 в Симферополе, который до недавнего времени работал как ковидный госпиталь, пополнился новым оборудованием.
Украинский политолог назвал самый очевидный путь возврата Крыма
Без восстановления экономических и социальных связей Украина может не рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей Toyota в Севастополе.
Судейские скандалы, победы «Севастополя» и «Гвардейца». Крымский футбол вышел из спячки
В Премьер-лиге Крымского футбольного союза началась весенняя часть сезона. После зимней паузы 8 клубов провели матчи 15 тура.
Рубль ждут потрясения в ближайший месяц
Министерство финансов России решило увеличить ежедневный объем покупок иностранной валюты в три раза.
4 марта
Развожаев собирается сделать из Севастополя город будущего
Губернатор рассказал о самом главном направлении своей деятельности.