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За минувшие сутки в Севастополе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19.

По информации пресс-службы правительства города, 28 человек были выписаны из севастопольских медучреждений после выздоровления, а три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12372 человека. В настоящий момент выздоровели 11478 человек, 518 умерли.

«Под наблюдением находится 672 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили в пресс-службе правительства .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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