Какой сегодня праздник 8 марта

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Сегодня, 8 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (начало сырной недели)

Фото Правмир

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта.

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена.

Международный женский день

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8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста.

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящен определенной теме.

Также сегодня, 8 марта, отмечают такие праздники:

- День весенних крыльев

- День обретения мощей святой блаженной Матроны Московской

- День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского

- День матери в Таджикистане

- День арахиса залитого шоколадом (National Peanut Cluster Day) в США

- День соуса тартар (National Tartar Sauce Day) в США

- День матери в Лаосе

- День султана в Малайзии

- День революции в Сирии

- День корректорской правки (National Proofreading Day) в США

- День памяти о павших в Либерии

Сегодня именины празднуют: Иван, Антиох, Кузьма, Александр, Климент, Моисей, Полихроний, Поликарп, дельфий, Антонин, Горгония, Демьян (Дамиан), Зевин, Лазарь, Фея.

Что происходило 8 марта в прошлые годы

1618 - Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет: квадраты времен обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы их средних расстояний до Солнца. Законы Кеплера станут основой для открытия Ньютоном закона всемирного тяготения.

1722 - По указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

1862 - В Нью-Йорке повесили последнего американского пирата Натаниэля Гордона.

1910 - решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Международным Женским Днем.

1914 - Вышел в свет первый номер журнала «Работница».

1917 - 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации cуфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией.

1946 - псевдособор во Львове под давлением коммунистического режима отменил Брестскую унию 1596 г. Начало уничтожения Украинской греко-католической церкви.

1950 - СССР объявил о наличии атомной бомбы.

1953 - Газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «Народ и партия едины».

1963 - Н. Хрущев заявил, что в СССР нет проблемы «отцов и детей».

1965 - Международный женский день 8 марта стал нерабочим днем.

1988 - Семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолет и пытается бежать из СССР, штурм самолета приводит к человеческим жертвам.

1988 - В США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как «Династия» и «Даллас».

1993 - Украинский артист Андрей Данилко впервые выступил в роли проводницы Верки Сердючки.

1997 - Виталий Кличко выиграл бой против Келвина «Concrete» Джонса в Кельне (Германия), нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 марта. Какие праздники будут завтра?

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