Эксперт думает, что Крыму не нужны опреснители

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На территории Крымского полуострова ежегодно выпадает достаточно осадков, чтобы и Республика Крым, и Севастополь могли обеспечить себя бесперебойным водоснабжением без строительства опреснительных станций.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его словам, анализ мирового опыта показывает, что установку опреснительных станций можно рассматривать только если на территории выпадает менее 100 мм осадков в год. В случае выпадения от 100 до 300 мм осадков вопрос дефицита воды с большой долей вероятности можно решить с помощью других методов, более экологичных и ресурсосберегающих. Если же на территории выпадает больше 300 мм осадков то вопрос об опреснении вообще не должен стоять.

«У нас в степном Крыму выпадает до 250 мм осадков. А если мы говорим о средней части – Симферополь, к примеру, - у нас 500 мм в год. А горная часть ЮБК – это от 600 до 1000 мм в год. И когда мы говорим о том, что у нас вододефицит, так это просто мы не можем эту воду собрать. Зачем же тогда наращивать поток воды, если носить ее в решете?», - отметил эксперт.

С другой стороны, во всем мире от технологии опреснения уже начали отказываться по причинам негативного влияния и на здоровье людей, и на экологию, отметил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.

«На один куб воды надо потратить один куб сырой нефти. А один куб сырой нефти вызывает до 6% выбросов газов, которые ухудшают экологическую ситуацию. Мы начинаем опреснять воду, потому что воды не хватает. Но вследствие опреснения мы начинаем ухудшать климат и косвенно создавать еще больший дефицит воды. Это замкнутый круг, из которого тяжело выйти, - пояснил он. – Опыт показывает, что вложения в режим водосбережения и в рациональное использование приносят в 4-5 раз больше объемов воды, чем вложения в опреснение. И по сравнению с опреснением очистка сточных вод может дать в 1,5-2 раза больше объема воды. Это и дешевле и выгоднее».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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