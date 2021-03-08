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Происшествия

Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Севастополе

16:02 понедельник, 8 марта 2021
Севастополь
Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Севастополе

фото © МЧС Севастополя

Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей Toyota в Севастополе.

Об этом сообщили в пресс-службах городских управлений МЧС и МВД.

ДТП произошло 8 марта в 13:26 в районе Орловского моста (Нахимовский район Севастополя).  

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, есть пострадавшие. Всего в машинах находилось восемь человек, из которых травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе двое детей. Спасатели оказали им первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации. Погибших нет», – сообщили в управлении МЧС.

Также спасатели деблокировали женщину, которая оказалась зажатой конструкциями транспортного средства.

В городском управлении МВД сообщили, что по предварительной информации Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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