Происшествия
Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
фото © МЧС Севастополя
Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей Toyota в Севастополе.
Об этом сообщили в пресс-службах городских управлений МЧС и МВД.
ДТП произошло 8 марта в 13:26 в районе Орловского моста (Нахимовский район Севастополя).
«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, есть пострадавшие. Всего в машинах находилось восемь человек, из которых травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе двое детей. Спасатели оказали им первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации. Погибших нет», – сообщили в управлении МЧС.
Также спасатели деблокировали женщину, которая оказалась зажатой конструкциями транспортного средства.
В городском управлении МВД сообщили, что по предварительной информации Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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