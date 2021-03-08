Дайвинг-экскурсии к древностям с затонувших кораблей запустят в Севастополе

Подводный клад археологи нашли на дне Черного моря.

Музей фортификационных сооружений в Балаклаве откроет для посещения подводный депозитарий. Здесь хранятся предметы, найденные археологами на дне Черного моря, которые нельзя поднимать из воды. Об этом рассказал директор музея Юрий Тарариев, передает ТАСС.

«Мы собираемся подготовить предметы для экспонирования прямо там, в морской среде: на глубине около метра сделать подставки и освещение, подвести видеокамеры и в реальном времени транслировать изображение, чтобы посетители на мониторах смогли рассмотреть артефакты. Также хотим организовать условия, чтобы люди могли с аквалангом спуститься под воду и посмотреть на них вблизи», — сообщил Тарариев.

По его словам, среди артефактов, подготовленных для подводной экспозиции, есть предметы римского и византийского периодов, Первой обороны Севастополя (Крымская война 1854-1855 годов), Гражданской войны.

«Также у нас хранится часть немецкого гидросамолета «Дорнье 24 Т», сбитого в 1944 году и до 2000-х годов лежавшего в Казачьей бухте», — добавил директор музея.

К реализации проекта музей планирует приступить уже в этом году. На эти цели понадобится более 8 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцам покажут «морской луноход». Компания «Черноморнефтегаз» передала в севастопольский Музей фортификационных сооружений в Балаклаве один из первых в СССР подводных роботов.

Какой сегодня праздник 7 марта. Сегодня, 7 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО. Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.

Какой сегодня праздник 6 марта. Сегодня, 6 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.