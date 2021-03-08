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Адвокат Филонова раскрыл неизвестные подробности судебного процесса
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Защитник настаивает на незаконности вынесенного приговора, который «подорвал веру в правосудие».
Адвокат экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова опубликовал в открытом доступе ранее неизвестные обстоятельства дела, по которому экс-мэр привлечен к ответственности.
Ранее СМИ писали о том, что Верховный суд РК вынес приговор в отношении Филонова, который теперь будет сидеть в исправительной колонии общего режима шесть с половиной лет. Сторона защиты заявила, что решение суда относительно пересмотра ранее вынесенного приговора незаконно, будет подаваться кассационная жалоба.
Адвокат Александр Вольвач рассказал, что обвинение в отношении Филонова базируется на том, что он дал устные приказы в период с 1 по 29 июня 2016 года своим подчиненным о разделе участка земли на три и присвоении этим трем участкам вида разрешенного использования, различного с тем, который указан в изначальном договоре аренды. По мнению суда, это привело к изменению суммы аренды и недополучению в бюджет города платы за участки.
По словам защитника, следователь в обвинении указал дату 30 июня, забыв при этом, что Филонов с 29 июня находился на больничном в связи с ДТП, из-за которого он оказался в реанимации. При этом Вольвач уверяет, что суд исправил дату. Далее в приговоре говорится об устном указании Филонова в его кабинете заместителю и начальнику отдела по градостроительству и архитектуре, однако они оба в суде не показали, что одновременно получали некие указания.
«Фактически «ключевыми» свидетелями обвинения по этому эпизоду выступили именно эти два лица, которые по распределению обязанностей как раз и отвечали за подготовку и подписание соответствующих документов, и более того, несли персональную ответственность», - рассказал Вольвач.
По его словам, суд огласил приговор, который не только нарушил цель уголовного процесса, но и подорвал веру в само правосудие.
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